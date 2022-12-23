Рогозин сравнил покушение на себя с подрывом Крымского моста

Рогозин подчеркнул, что Крымский мост был взорван ко дню рождения Путина, который российский лидер отмечал 7 октября, а покушение на самого экс-главу «Роскосмоса» было совершено в день его рождения.

Ранее сообщалось, что Рогозина не смогли отправить в Москву из Ростова-на-Дону из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

