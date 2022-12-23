Рогозин сравнил покушение на себя с подрывом Крымского моста

Бывший руководитель «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин отметил, что ВСУ стараются совершать крупные теракты в знаковые даты. Соответствующая запись опубликована на странице Рогозина во «ВКонтакте».

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Рогозин подчеркнул, что Крымский мост был взорван ко дню рождения Путина, который российский лидер отмечал 7 октября, а покушение на самого экс-главу «Роскосмоса» было совершено в день его рождения.

Ранее сообщалось, что Рогозина не смогли отправить в Москву из Ростова-на-Дону из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ПокушениеТерактРогозин
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