Рогозин пригрозил войной за кибератаку на российские спутники

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал атаку хакеров на российские спутники формальным поводом к войне. По его словам, это преступление, которое заслуживает тщательного расследования и серьезного наказания.

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Глава «Роскосмоса» пообещал найти тех, кто организовал это нападение.

«Все необходимые материалы будем передавать в ФСБ, СК, Генпрокуратуру для возбуждения соответствующих уголовных дел», - подчеркнул Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Дмитрий Рогозин не подтвердил сообщения о взломе хакерами контрольного центра госкорпорации и потерю связи с российскими спутниками.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыСпутникиРоскосмосДмитрий РогозинРогозин
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