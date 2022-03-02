Рогозин пригрозил войной за кибератаку на российские спутники
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал атаку хакеров на российские спутники формальным поводом к войне. По его словам, это преступление, которое заслуживает тщательного расследования и серьезного наказания.
Глава «Роскосмоса» пообещал найти тех, кто организовал это нападение.
«Все необходимые материалы будем передавать в ФСБ, СК, Генпрокуратуру для возбуждения соответствующих уголовных дел», - подчеркнул Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Дмитрий Рогозин не подтвердил сообщения о взломе хакерами контрольного центра госкорпорации и потерю связи с российскими спутниками.
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