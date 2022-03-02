Рогозин опроверг слухи о взломе хакерами контрольного центра «Роскосмоса»
Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не подтвердил сообщения о взломе хакерами контрольного центра госкорпорации и потерю связи с российскими спутниками. «Сведения от этих мошенников и мелких жуликов недостоверна», - написал он на английском языке в своем Twitter-аккаунте.
Как подчеркнул Рогозин, все российские центры управления космической деятельностью функционируют в штатном режиме. При этом глава «Роскосмоса» прикрепил к публикации пост аккаунта, связанного с хакерской группировкой Anonymous. В нем утверждалось, что связанная с ней группа NB65 прервала работу контрольного центра «Роскосмоса».
После начала специальной военной операции России на Украине сайты государственных структур РФ, а также ряда СМИ периодически подвергаются DDoS-атакам, из-за чего эти ресурсы подвисают.
Между тем, «Роскосмос» сообщил об установке на стартовом столе Байконура ракеты «Союз-2.1б», которая должна запустить 36 спутников связи OneWeb. Ранее в этой британской компании заявляли, что еще не решили, будут ли откладывать пуск 5 марта из-за международной обстановки.
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