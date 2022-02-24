Рогозин назвал меры Запада «санкциями Альцгеймера»

Рогозин, в частности, прокомментировал санкции США в отношении космической отрасли РФ. По его словам, доступ радиационностойкой микроэлектронике космического назначения уже был закрыт для РФ в 2014 году.

Он также посоветовал западным лидерам проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера. Кроме того, глава «Роскосмоса» призвал западные страны вести себя по-партнерски.





