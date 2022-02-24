Рогозин назвал меры Запада «санкциями Альцгеймера»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на ограничительные меры Запада, назвав их «санкциями Альцгеймера». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Рогозин, в частности, прокомментировал санкции США в отношении космической отрасли РФ. По его словам, доступ радиационностойкой микроэлектронике космического назначения уже был закрыт для РФ в 2014 году.
Он также посоветовал западным лидерам проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера. Кроме того, глава «Роскосмоса» призвал западные страны вести себя по-партнерски.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Под санкции США попали ряд банков РФ, в том числе «Сбер»
- В Воронежской области разбился самолет AH-26
- СМИ: новые санкции США не затронут энергетический сектор России
- В Правительстве РФ поручили скоординировать вывоз туристов из-за временного закрытия аэропортов
- Байден объявил о санкциях против РФ
- Президент Ирана выразил понимание озабоченностей Путина в сфере безопасности
- СМИ: Санкции США затронут лично Путина, банки РФ и энергосектор
- Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира
- Джонсон: Санкции распространятся на Белоруссию
- Российские десантники обеспечили подачу пресной воды в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru