Рогозин назвал меры Запада «санкциями Альцгеймера»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на ограничительные меры Запада, назвав их «санкциями Альцгеймера». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

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Рогозин, в частности, прокомментировал санкции США в отношении космической отрасли РФ. По его словам, доступ радиационностойкой микроэлектронике космического назначения уже был закрыт для РФ в 2014 году.

Он также посоветовал западным лидерам проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера. Кроме того, глава «Роскосмоса» призвал западные страны вести себя по-партнерски.



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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий Рогозин
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