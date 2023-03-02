Рогов заявил о разрушении дома в Запорожье из-за ракеты украинской ПВО

Украинская ракета противовоздушной обороны попала в многоквартирный дом в подконтрольном Киеву городе Запорожье, здание разрушено. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье

Инцидент произошел около 02:45. Отмечается, что в городе прогремели два взрыва.

«По состоянию на данный момент из-под завалов спасатели достали тела трех погибших, еще три человека госпитализированы с травмами. Спасены 11 человек ... 17 человек эвакуированы», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что ВСУ сбивают ракеты над жилыми домами, «наплевав на безопасность жителей», и все случаи падения снарядов на жилые здания связаны с неумелыми действиями украинских военных.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска атаковали позиции украинской армии в Запорожье и ликвидировали объект ПВО противника, напоминает РИА ФАН.

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Фото: telegram.org
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