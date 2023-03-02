Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье

Спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

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Он отметил, что массовые облавы идут на протяжении четырех дней. По словам Рогова, среди задержанных есть отставные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.

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ФОТО: РИА Новости
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