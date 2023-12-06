Рогов: В центре Луганска террористы взорвали автомобиль
6 декабря 202316:11
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в центре Луганска террористы взорвали автомобиль.
По его словам, инцидент произошёл в центре города возле стадиона.
«По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов», - написал он.
Ранее в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции региона Михаил Филипоненко, в автомобиле которого депутата сработало взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru