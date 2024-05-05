Чичерина выступила с концертом в зоне СВО

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.

Чичерина выступила перед бойцами, участвующими в спецоперации

Выступление состоялось на авдеевском направлении. Ее слушали военнослужащие, подразделение которых находится на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач. Артисты исполнили как песни Чичериной, так и известные всем музыкальные композиции других певцов.

Ранее Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМузыкантыЮлия Чичерина

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