Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят уехать в РФ
Жители подконтрольного Украине города Запорожье массово обращаются за помощью с переездом в РФ, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в организацию поступают сотни обращений. Люди просят проконсультировать их в вопросе переезда в РФ.
Рогов уточнил, что обращения поступают и от тех жителей Запорожья, кто покинул Украину. Многие из них в настоящее время находятся в Австрии, Германии и Словакии, сказал общественник.
В беседе с «Радиоточкой НСН» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал освобождение территорий российских регионов приоритетной целью Вооруженных сил РФ в 2024 году.
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