Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят уехать в РФ

По его словам, в организацию поступают сотни обращений. Люди просят проконсультировать их в вопросе переезда в РФ.

Рогов уточнил, что обращения поступают и от тех жителей Запорожья, кто покинул Украину. Многие из них в настоящее время находятся в Австрии, Германии и Словакии, сказал общественник.

В беседе с «Радиоточкой НСН» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал освобождение территорий российских регионов приоритетной целью Вооруженных сил РФ в 2024 году.

