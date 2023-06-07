Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня
Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня из-за падения уровня воды после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил эксперт в беседе с ТАСС, специалисты по гидрографии прогнозируют максимальный уровень разлива воды из водохранилища в среду.
«С 10 июня все должно спадать. К 20 июня, так как вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища. Оно просто исчезнет», — заявил Рогов.
По словам главы пророссийского движения, выше Каховской ГЭС «будет просто Днепр». При этом новое русло реки пройдет на большом удалении от Энергодара и Запорожской атомной электростанции.
Кроме того, Рогов сообщил, что украинская сторона увеличила сброс воды в Каховское водохранилище с расположенной выше по течению Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС). В Запорожье вода ушла от берега на 30 метров, максимальный уровень снижения воды в Днепре может достигнуть 7,5 метра.
Ранее Рогов рассказал о взрывах мин, вымытых из грунта после подтопления территорий на фоне разрушения Каховской ГЭС, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru