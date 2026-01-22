Москалькова: От атак Киева по мирным объектам в 2026 году погибли 56 человек
Украина ежедневно наносит удары по гражданским объектам в России, только с начала года от них погибли и пострадали более 280 человек. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли», - отметила омбудсмен.
Она уточнила, что в числе жертв три ребенка.
По словам Москальковой, ракетные обстрелы и массовые налеты БПЛА чаще всего фиксируют в Воронежской, Херсонской, Брянской, Курской областях.
Ранее уполномоченный по правам человека встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и подняла вопрос о возобновлении обменов пленными между РФ и Украиной, которые не проводят более четырех месяцев, пишет 360.ru.
