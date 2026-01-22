В Госдуме хотят запретить анонимов в соцсетях

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил за полную отмену анонимности в российском сегменте интернета, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о необходимости запрета анонимной регистрации в соцсетях и на других платформах. Каждый пост должен быть подписан реальным, идентифицируемым пользователем. Парламентарий считает, что это позволит бороться с манипуляциями, буллингом, мошенничеством и другими преступлениями в Сети.

Реализовать эту инициативу «очень просто» — через принятие соответствующего федерального закона и его жёсткое исполнение интернет-платформами. Целью Свинцов назвал создание «честного, чистого и легального интернета», свободного от анонимных аккаунтов, ботов, ботоферм и массового контента, созданного нейросетями.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсудят новые правила доступа детей к социальным сетям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаСоцсети

