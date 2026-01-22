Трибунал счёл действия ВСУ в Красноармейске геноцидом русских
Международный общественный трибунал представил доклад, согласно которому, Вооруженные силы Украины обвиняются в геноциде русскоязычного населения на подконтрольных ему территориях, сообщает РИА Новости.
Отчёт посвящён событиям в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что собранные материалы однозначно доказывают целенаправленное уничтожение. По его словам, свидетельства очевидцев указывают, где и как происходили убийства и пытки мирных жителей. Данная практика продолжается и в настоящее время.
В состав трибунала входят представители более чем 30 стран, а собранные видео-свидетельства посмотрели более 86 миллионов раз.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много снимков с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны Вооруженными силами Украины в упор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
