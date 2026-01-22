СМИ: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу

Издание пишет, что обещания и заявления президента США ненадежны, а его презрение к Европе является неизменным. Евросоюзу придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость. Страны ЕС объединения не могут цепляться за иллюзии, что Вашингтон такой, какой его представляли.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна добиться большей самостоятельности в отношениях с США и не принижать себя.

Ранее стало известно, что Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

