СМИ: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу
Европейскому союзу следует забыть о своих иллюзиях в отношении США и дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Politico.
Издание пишет, что обещания и заявления президента США ненадежны, а его презрение к Европе является неизменным. Евросоюзу придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость. Страны ЕС объединения не могут цепляться за иллюзии, что Вашингтон такой, какой его представляли.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна добиться большей самостоятельности в отношениях с США и не принижать себя.
Ранее стало известно, что Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу
- В Госдуме хотят запретить анонимов в соцсетях
- Читу Клинтонов могут привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна
- СМИ: Во время совещания Путина раздался звонок по телефону спецсвязи
- Трибунал счёл действия ВСУ в Красноармейске геноцидом русских
- В MAX появилась услуга записи к врачу
- ЦБ РФ: Оборот наличных вырастет на четверть
- СМИ: S7 хочет забрать у Red Wings восемь Airbus
- В России создадут производство чипов за 1 трлн рублей
- Путин: Замороженные в США резервы РФ могут пойти на восстановление территорий в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru