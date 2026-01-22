В MAX появилась услуга записи к врачу

Граждане могут с помощью официальных чат-ботов или мини-приложений записываться к врачу, переносить или отменять приемы. Найти сервисы можно через встроенный поиск мессенджера, а подлинность официальных ботов подтверждает специальная отметка верификации. Так, москвичи пользуются ботом «ЕМИАС.ИНФО», а жители Санкт-Петербурга – «Служба 122 СПб».

Для первичной настройки потребуется авторизация через портал «Госуслуги», согласие на обработку данных, а также ввод СНИЛС и даты рождения. В дальнейшем процесс записи становится максимально простым.

Как отметил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, MAX становится важным элементом цифровизации здравоохранения, повышая доступность медицинской помощи. В рамках совместной работы с мессенджером развивается целый спектр услуг: от телемедицины до дистанционного оформления документов. Более 7 миллионов россиян получили в MAX уведомления о своих медсправках и назначениях.

Ранее стало известно, что каналы в мессенджере МАХ оказались неспособны набрать аудиторию, как в Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

