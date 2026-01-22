Над Россией в ночное время нейтрализовали 31 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 14 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 января до 07.00 22 января. Военные сбили четыре БПЛА в Волгоградской области, по три – в Крыму и Ростовской области, два – в Брянской, по одному – в Белгородской и Краснодарском крае.
«Всего в ночное время с 20:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января... перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - уточнили в Минобороны.
Ранее в Белгородской области боец подразделения «Орлан» пострадал при отражении атаки FPV-дрона, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией в ночное время нейтрализовали 31 украинский БПЛА
- Нарышкин: «Коалиция желающих» пытается сорвать мирный процесс по Украине
- СМИ: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу
- В Госдуме хотят запретить анонимов в соцсетях
- Читу Клинтонов могут привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна
- СМИ: Во время совещания Путина раздался звонок по телефону спецсвязи
- Трибунал счёл действия ВСУ в Красноармейске геноцидом русских
- В MAX появилась услуга записи к врачу
- ЦБ РФ: Оборот наличных вырастет на четверть
- СМИ: S7 хочет забрать у Red Wings восемь Airbus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru