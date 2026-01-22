Над Россией в ночное время нейтрализовали 31 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 14 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 января до 07.00 22 января. Военные сбили четыре БПЛА в Волгоградской области, по три – в Крыму и Ростовской области, два – в Брянской, по одному – в Белгородской и Краснодарском крае.

«Всего в ночное время с 20:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января... перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - уточнили в Минобороны.

Ранее в Белгородской области боец подразделения «Орлан» пострадал при отражении атаки FPV-дрона, пишет 360.ru.

