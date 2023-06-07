В Херсонской области ввели режим ЧС после прорыва Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в экстренных службах.

Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки

«Введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация"», — приводит сообщение ТАСС.

Накануне местный режим ЧС ввели в Новокаховском городском округе, отмечает Ura.ru.

Ранее в результате разрушения верхней части Каховской ГЭС поднялся уровень воды, Новая Каховка и ряд ближайших населенных пунктов были затоплены. В Кремле назвали ЧП преднамеренной диверсией Украины, предпринятой на фоне безуспешных попыток наступления ВСУ. Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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