СМИ: Во время совещания Путина раздался звонок по телефону спецсвязи
Во время совещания российского президента Владимира Путина с кабмином 21 января раздался звонок по телефону спецсвязи, сообщают «Известия».
Это произошло во время доклада вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, когда он отчитывался об обеспечении жильем россиян. О том, кто звонил президенту, ничего неизвестно.
Кроме того, в этот же день президент провел оперативное совещание с Совбезом. Путин заявил, что Москва в настоящее время обсуждает с Вашингтоном возможность использования замороженных активов России, которые пойдут на восстановление территорий в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
