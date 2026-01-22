СМИ: Во время совещания Путина раздался звонок по телефону спецсвязи

Во время совещания российского президента Владимира Путина с кабмином 21 января раздался звонок по телефону спецсвязи, сообщают «Известия».

Это произошло во время доклада вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, когда он отчитывался об обеспечении жильем россиян. О том, кто звонил президенту, ничего неизвестно.

Кроме того, в этот же день президент провел оперативное совещание с Совбезом. Путин заявил, что Москва в настоящее время обсуждает с Вашингтоном возможность использования замороженных активов России, которые пойдут на восстановление территорий в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

