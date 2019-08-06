Режим ЧС введен в двух областях Магаданской области

Режим чрезвычайно ситуации введен двух районах Магаданской области. Как сообщает Москва 24, речь идет о Тенькинском и Сусуманском округах. Уточняется, что принятие экстренных мер связано с сильными дождями, размытием дорог, а также высоким уровнем воды в реках. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по области Любомир Муха.

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Уточняется, что накануне работники дорожных служб закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу «Колыма» на 1562-м километре, поскольку она была размыта дождями сразу на нескольких участках. В МЧС сообщили, что на данный момент делается все возможное, чтобы восстановить инфраструктуру округов.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире НСН дал советы, как избежать заражения инфекцией после наводнения.

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ФОТО: Flickr.com
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