Резервы ВС РФ выдвинулись в район боев на границе Курской области

Согласно данным, украинские военные в 08:00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке более 20 бронемашин и 11 танков атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России в районах населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино Курской области.

Отмечается, что авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Журавка, Хотень, Басовка, Беловоды, Юнаковка, Храповщины Сумской области. Военное ведомство указало, что по бронетехнике ВСУ эффективно применяется армейская авиация.

Ранее сообщалось, что мирный житель погиб в Курской области в результате атаки украинского дрона. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Комаровка Кореневского района, передает «Радиоточка НСН».

