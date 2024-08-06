Власти Курской области опровергли сообщения о скором захвате Курской АЭС

Информация об эвакуации и скором захвате расположенной в Курчатове Курской АЭС не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области.

Российские и украинские телеканалы подверглись хакерским атакам

В сообщении говорится, что звонки с предупреждениями и призывами эвакуироваться, которые поступают жителям Курчатова и Курчатовского района якобы от российских властей, осуществляются украинскими спецслужбами.

«Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области... Обзвон ведут сотрудники ЦИПсО», - указали в администрации региона.

Ранее в Латвии вещание нескольких телеканалов компании Balticom было прервано кадрами из Москвы, где проходил парад Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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