Власти Курской области опровергли сообщения о скором захвате Курской АЭС
Информация об эвакуации и скором захвате расположенной в Курчатове Курской АЭС не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области.
В сообщении говорится, что звонки с предупреждениями и призывами эвакуироваться, которые поступают жителям Курчатова и Курчатовского района якобы от российских властей, осуществляются украинскими спецслужбами.
«Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области... Обзвон ведут сотрудники ЦИПсО», - указали в администрации региона.
Ранее в Латвии вещание нескольких телеканалов компании Balticom было прервано кадрами из Москвы, где проходил парад Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудника посольства Молдавии объявили в России персоной нон грата
- Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии
- Власти Курской области опровергли сообщения о скором захвате Курской АЭС
- Сенатор рассказала, как сохранение зарплаты приводит к снижению размера пенсии
- СМИ: Судебные приставы арестовали премиальный автопарк Хабиба Нурмагомедова
- Средняя зарплата на рынке digital составила более 120 тысяч рублей
- Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов на 7%
- В Курской области при атаке беспилотника погиб водитель микроавтобуса
- Экс-главу вещевого управления МО РФ арестовали по подозрению в получении взятки
- Жительница Суджи в Курской области погибла после обстрела со стороны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru