Власти Курской области опровергли сообщения о скором захвате Курской АЭС

В сообщении говорится, что звонки с предупреждениями и призывами эвакуироваться, которые поступают жителям Курчатова и Курчатовского района якобы от российских властей, осуществляются украинскими спецслужбами.

«Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области... Обзвон ведут сотрудники ЦИПсО», - указали в администрации региона.

Ранее в Латвии вещание нескольких телеканалов компании Balticom было прервано кадрами из Москвы, где проходил парад Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

