В ДНР анонсировали окружение стотысячной группировки украинских войск

По его словам, численность этой группировки «оценивается от 90 до 100 тысяч штыков».

Как уточнил представитель Народной милиции, эта группировка находится на территории, начинающейся южнее Донецка и доходящей до Славянска.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Первого канала», что порт Мариуполя перешёл под контроль сил ДНР.

