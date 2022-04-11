В ДНР анонсировали окружение стотысячной группировки украинских войск

В Народной милиции Донецкой народной республики заявили о начале подготовки к окружению крупнейшей группировки украинских войск, сообщает РИА Новости.

«Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине», - сказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Пушилин заявил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР

По его словам, численность этой группировки «оценивается от 90 до 100 тысяч штыков».

Как уточнил представитель Народной милиции, эта группировка находится на территории, начинающейся южнее Донецка и доходящей до Славянска.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Первого канала», что порт Мариуполя перешёл под контроль сил ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
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