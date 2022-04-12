В Минобороны рассказали о безуспешной попытке украинских силовиков вырваться из Мариуполя
Украинские силовики попытались прорваться с территории завода «Ильича» в Мариуполе, российская авиация и артиллерия сорвала попытки бегства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Как отметил представитель оборонного ведомства, 11 апреля в темное время суток до 100 украинских военных безуспешно попытались прорваться на бронетехнике с территории завода, пишет «Свободная пресса».
«Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», — подчеркнул Конашенков.
Кроме того, генерал-майор сообщил, что ВС РФ в течение ночи уничтожили склад боеприпасов и защищенный ангар с авиатехникой на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и склад боеприпасов в районе Гавриловки под Киевом.
Также оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 32 украинских военных объекта, а средства ПВО сбили два беспилотника в районах Бердянска и Мелитополя.
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