В Минобороны рассказали о безуспешной попытке украинских силовиков вырваться из Мариуполя

Как отметил представитель оборонного ведомства, 11 апреля в темное время суток до 100 украинских военных безуспешно попытались прорваться на бронетехнике с территории завода, пишет «Свободная пресса».

«Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, генерал-майор сообщил, что ВС РФ в течение ночи уничтожили склад боеприпасов и защищенный ангар с авиатехникой на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и склад боеприпасов в районе Гавриловки под Киевом.

Также оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 32 украинских военных объекта, а средства ПВО сбили два беспилотника в районах Бердянска и Мелитополя.

