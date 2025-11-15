Сериал «Камбэк» продлили на второй сезон

Действия первого сезона картины режиссера Динара Гарипова разворачиваются в начале 2000-х годов. «Камбэк» рассказывает о подростках из Нижнего Новгорода, которые помогают бездомному по прозвищу Компот вспомнить его прошлое. Известно, что во втором сезоне ленты создатели продолжат развивать историю главных героев.

По данным онлайн-кинотеатра, финальную серию первого сезона сериала, которая вышла 13 ноября, в первый день посмотрел 1 млн подписчиков «Яндекс Плюса». К тому же, уже на седьмой день показа проект возглавил ТОП-10 сервиса и удерживает эту позицию.

За шесть недель показа «Камбэк» посмотрели свыше 4 млн подписчиков «Яндекс Плюса». Кроме того, по скорости набора аудитории сериал обогнал два суперхита российского проката — «Холоп-2» и «По щучьему велению».

Ранее сценарист и режиссер Степан Бурнашев в интервью НСН сообщил, что новый якутско-американский фолк-хоррор «Thaw» покажут в международном прокате.