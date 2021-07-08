Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав
Рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджея, на год и семь месяцев лишился водительских прав после отказа от медицинского освидетельствования, сообщает РИА Новости.
Кроме того, суд, на котором вместо музыканта присутствовал его адвокат, выписал Элджею штраф в 30 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в мае на посту ГИБДД на проспекте Маршала Жукова. Автоинспекторы остановили автомобиль BMW i8, у 26-летнего водителя которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Позже стало известно, что управлял спорткаром Элджей, отказавшийся проходить медосвидетельствование и отправлять машину на штрафстоянку, сообщает Ura.ru.
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