Рэпер Баста попал в автоаварию в Петербурге

Автомобиль с российским рэпером Бастой попал в дорожную аварию на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

Баста перенес концерты в Иркутске и Хабаровске

Это случилось после концерта музыканта. По словам очевидцев, исполнитель находился на заднем сиденье Maybach, столкнувшимся с Kia. Причины ДТП неизвестны.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в райдере рэпера Басты прописаны 60 сосисок и авокадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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