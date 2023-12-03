Рэпер Баста попал в автоаварию в Петербурге
3 декабря 202305:02
Автомобиль с российским рэпером Бастой попал в дорожную аварию на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, сообщает RT.
Это случилось после концерта музыканта. По словам очевидцев, исполнитель находился на заднем сиденье Maybach, столкнувшимся с Kia. Причины ДТП неизвестны.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в райдере рэпера Басты прописаны 60 сосисок и авокадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru