Баста перенес концерты в Иркутске и Хабаровске

Выступление артиста в Красноярске должно было состояться 25 июня, концерт в Иркутске был запланирован на 27 июня, в Хабаровске — на 29-е. Причины переноса мероприятий не уточняются.

«О новых датах выступлений мы сообщим в ближайшее время. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными», — указывают организаторы.

Ранее стало известно о переносе рок-фестиваля «Музыка свободы» на 2024 год. Мероприятие должно было пройти 13 и 14 августа в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

