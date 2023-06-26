Баста перенес концерты в Иркутске и Хабаровске

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) перенес концерты в Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Об этом говорится в сообщении на странице организатора событий в соцсети «ВКонтакте».

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Выступление артиста в Красноярске должно было состояться 25 июня, концерт в Иркутске был запланирован на 27 июня, в Хабаровске — на 29-е. Причины переноса мероприятий не уточняются.

«О новых датах выступлений мы сообщим в ближайшее время. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными», — указывают организаторы.

Ранее стало известно о переносе рок-фестиваля «Музыка свободы» на 2024 год. Мероприятие должно было пройти 13 и 14 августа в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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