Баста перенес концерты в Иркутске и Хабаровске
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) перенес концерты в Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Об этом говорится в сообщении на странице организатора событий в соцсети «ВКонтакте».
Выступление артиста в Красноярске должно было состояться 25 июня, концерт в Иркутске был запланирован на 27 июня, в Хабаровске — на 29-е. Причины переноса мероприятий не уточняются.
«О новых датах выступлений мы сообщим в ближайшее время. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными», — указывают организаторы.
Ранее стало известно о переносе рок-фестиваля «Музыка свободы» на 2024 год. Мероприятие должно было пройти 13 и 14 августа в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СВР заявила о планах Киева вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры
- Баста перенес концерты в Иркутске и Хабаровске
- Косачев: Конфликт с Украиной должен был завершиться в апреле 2023 года
- Стрелков предложил повесить Пригожина за мятеж
- СМИ: Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Киеву
- Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
- На Украине заявили о готовности половины стран НАТО принять Киев в альянс
- ЕС расширит военную помощь Украине на 3,5 млрд евро
- В Италии заявили, что для вступления Украины в НАТО еще не время
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru