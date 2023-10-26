В райдере рэпера Басты прописаны 60 сосисок и авокадо
В бытовом райдере российского рэпера басты (Василий Вакуленко) прописаны 60 сосисок и фрукты, пишет StarHit.
В списке требований рэпера - 60 сосисок определенной марки, авокадо, клюква, голубика, печеная тыква, груши, несколько видов молока, орехи и хлеб. Их наличие обязательно. Алкоголя в райдере нет.
Отмечается, что исполнитель предпочитает летать бизнес-классом, ездить на Mercedes Maybach S-класса и жить в номерах класса люкс. У себя в гримерке музыкант предпочитает видеть овощи, шашлык, шоколад, гречку и минеральную воду.
За частное выступление рэпер просит около 10 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Баста стал новым лицом рекламной кампании Альфа-банка. На этом «посту» он сменил телеведущего Ивана Урганта, сообщает «Радиоточка НСН».
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