В райдере рэпера Басты прописаны 60 сосисок и авокадо

В списке требований рэпера - 60 сосисок определенной марки, авокадо, клюква, голубика, печеная тыква, груши, несколько видов молока, орехи и хлеб. Их наличие обязательно. Алкоголя в райдере нет.

Отмечается, что исполнитель предпочитает летать бизнес-классом, ездить на Mercedes Maybach S-класса и жить в номерах класса люкс. У себя в гримерке музыкант предпочитает видеть овощи, шашлык, шоколад, гречку и минеральную воду.

За частное выступление рэпер просит около 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Баста стал новым лицом рекламной кампании Альфа-банка. На этом «посту» он сменил телеведущего Ивана Урганта, сообщает «Радиоточка НСН».

