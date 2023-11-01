Развожаев заявил, что военные уничтожают воздушные цели в Крыму
Российские военные уничтожают воздушные цели в различных зонах Крыма. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах ... полуострова», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств. Губернатор пояснил, что в случае работы средств противовоздушной обороны основную опасность представляют осколки.
Ранее Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru