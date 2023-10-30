Развожаев: силы ПВО отражают атаку БПЛА над Севастополем

Черноморский флот России отражает атаку беспилотных летательных аппаратов над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев опроверг сообщения о взрыве в Севастополе

По его словам, этим объясняются громкие звуки.

Ранее в районе Севастополя средствами РЭБ посадили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотникиЧерноморский Флот РФСевастополь

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