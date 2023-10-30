Развожаев: силы ПВО отражают атаку БПЛА над Севастополем
30 октября 202305:02
Черноморский флот России отражает атаку беспилотных летательных аппаратов над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, этим объясняются громкие звуки.
Ранее в районе Севастополя средствами РЭБ посадили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru