Развожаев: ВСУ совершили атаку на Севастополь

Украинская армия совершила атаку ракетой на Севастополь, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, в результате удара произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки. В настоящее время пожару присвоили четвертый класс сложности. На месте работают спецслужбы.

Уточняется, что в результате атаки сработала российская система противовоздушной обороны.

Ранее стала известна причина громких звуков в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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