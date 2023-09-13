Развожаев: ВСУ совершили атаку на Севастополь
13 сентября 202304:05
Украинская армия совершила атаку ракетой на Севастополь, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в результате удара произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки. В настоящее время пожару присвоили четвертый класс сложности. На месте работают спецслужбы.
Уточняется, что в результате атаки сработала российская система противовоздушной обороны.
Ранее стала известна причина громких звуков в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru