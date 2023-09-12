МО РФ: Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.


Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 13:30 мск.

Ранее, 10 сентября, в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФ

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