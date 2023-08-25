Стала известна причина громких звуков в Севастополе

Военные проводят тренировки, в которых используют ручные гранатометы. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах Севастополя и Крыма. Губернатор отметил, что ситуация в городе спокойная.

Ранее власти Севастополя предупредили жителей города об учениях со стрельбой из разных видов вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

