Стала известна причина громких звуков в Севастополе

Громкие звуки в Севастополе вызваны учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы региона Михаила Развожаева.

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Военные проводят тренировки, в которых используют ручные гранатометы. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах Севастополя и Крыма. Губернатор отметил, что ситуация в городе спокойная.

Ранее власти Севастополя предупредили жителей города об учениях со стрельбой из разных видов вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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