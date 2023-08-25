Стала известна причина громких звуков в Севастополе
25 августа 202302:25
Громкие звуки в Севастополе вызваны учебной стрельбой на полигоне в Казачьей бухте, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы региона Михаила Развожаева.
Военные проводят тренировки, в которых используют ручные гранатометы. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах Севастополя и Крыма. Губернатор отметил, что ситуация в городе спокойная.
Ранее власти Севастополя предупредили жителей города об учениях со стрельбой из разных видов вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru