Развожаев: военные отражают в Севастопольской бухте атаки беспилотников
30 августа 202303:29
В районе Севастопольской бухты силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражают атаки беспилотников Украины, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие.
Ранее в Черном море уничтожены украинские быстроходные катера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru