Развожаев: военные отражают в Севастопольской бухте атаки беспилотников

В районе Севастопольской бухты силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражают атаки беспилотников Украины, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие.

Ранее в Черном море уничтожены украинские быстроходные катера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотникиСевастополь

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