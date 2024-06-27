Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ

В Севастополе не планируют закрывать пляжи, но рекомендуют временно воздержаться от посещения некоторых из них. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев после специального заседания Законодательного собрания города, сообщает ТАСС.

Он добавил, что в общественном транспорте и на пляжах установят дополнительные медицинские наборы для использования в случае обстрелов.

Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS

По его словам, в автобусах и на пляжах будут размещены средства для оказания первой помощи, такие как пакеты и жгуты. Также предпринимателям будет рекомендовано пополнять медицинские наборы на рынках и в магазинах, отмечает журнал «Профиль».

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь с использованием ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были успешно сбиты, однако одна боевая часть взорвалась в воздухе над городом, и ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за этот удар на США и Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Василий Батанов
ТЕГИ:ПляжиКрымСевастополь

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