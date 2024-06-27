Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ

В Севастополе не планируют закрывать пляжи, но рекомендуют временно воздержаться от посещения некоторых из них. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев после специального заседания Законодательного собрания города, сообщает ТАСС.

Он добавил, что в общественном транспорте и на пляжах установят дополнительные медицинские наборы для использования в случае обстрелов.