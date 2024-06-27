В Севастополе владельцев частных объектов обяжут пускать людей во время тревоги

«Новая мера будет обязывать всех владельцев частной собственности, кроме детских садов, пускать людей во время тревоги. В случае, если допуск не будет обеспечен, предусмотрены существенные штрафы», - пояснил губернатор.

Он добавил, что во время тревоги также планируется организовать доступ ко всем подъездам города.

«У нас порядка шести тысяч подъездов могут быть оборудованы такими системами, чтобы во время тревоги централизовано двери в подъезды могли быть открыты. Приняли решение, что тоже будем выделять на это средства и предусмотрим это в нормативной базе», - отметил он.

Украина атаковала Севастополь 23 июня. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были успешно сбиты, однако одна боевая часть взорвалась в воздухе над городом, и ее обломки упали в районе городского пляжа Учкуевка. В результате погибли четыре человека, пострадали свыше 150, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

