Развожаев: В Севастополе уничтожили безэкипажный катер
8 июня 202403:24
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По информации севастопольской спасательной службы, повреждений гражданской инфраструктуры нет.
В мае российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Были уничтожены десятки беспилотников и свыше пяти безэкипажных катеров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru