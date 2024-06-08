Развожаев: В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По информации севастопольской спасательной службы, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В мае российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Были уничтожены десятки беспилотников и свыше пяти безэкипажных катеров.

