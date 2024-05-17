В Севастополе уничтожили десятки дронов и свыше пяти безэкипажных катеров

Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев: В Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции

«Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров... Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что, согласно данным спасательной службы, никто не пострадал.

Между тем над Новороссийском уничтожили более десяти украинских беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты, сообщает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:БеспилотникиСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры