В Севастополе уничтожили десятки дронов и свыше пяти безэкипажных катеров
17 мая 202407:14
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров... Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что, согласно данным спасательной службы, никто не пострадал.
Между тем над Новороссийском уничтожили более десяти украинских беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты, сообщает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru