ПВО сбила беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области
8 июня 202401:49
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.
«В 00.30 в районе Новошахтинска... сбит БПЛА», — подчеркнул губернатор.
Как отметил Голубев, обошлось без последствий на земле.
В пятницу ПВО уничтожила на подлете к Ростовской области три украинские ракеты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru