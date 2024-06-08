ПВО сбила беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

«В 00.30 в районе Новошахтинска... сбит БПЛА», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Голубев, обошлось без последствий на земле.

В пятницу ПВО уничтожила на подлете к Ростовской области три украинские ракеты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРостовская Область

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