В Севастополе сбили украинский беспилотник

Средства ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Система ПВО сбила беспилотник над Курской областью

Обломки беспилотника упали на территории частного дома. Другие подробности не сообщаются.

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS, которыми был атакован Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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