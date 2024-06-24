Развожаев: В Севастополь по поручению Путина прибыли медики и психологи
Сводная бригада экспертов Федерального центра медицины катастроф, врачи и психологи прибыли в Севастополь, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.
По его словам, они приехали по поручению главы государства Владимира Путина. 35 специалистов развозят по медицинским учреждениям. Губернатор отметил, что к утру они оценят состояние пострадавших, необходимость и возможность транспортабельности пациентов.
Ранее президент Владимир Путин поручил федеральным органам оказать необходимую помощь Севастополю и направить на помощь борт из Москвы.
Украина нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Военные РФ сбили четыре из них. При этом одна отклонилась и подорвалась над городом. Под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
Количество пострадавших при ракетной атаке со стороны Украины на Севастополь выросло до 151 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru