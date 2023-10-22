Развожаев опроверг сообщения о взрыве в Севастополе

«Выкладывают видео о якобе «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было», - подчеркнул он.

Также губернатор назвал недостоверными сообщения о работе средств противовоздушной обороны в Севастополе. По его словам, в воскресенье до города не долетали никакие воздушные цели.

Развожаев попросил горожан доверять только официальным источникам информации.

В течение дня в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. В городе временно останавливали движение общественного транспорта, передает «Радиоточка НСН».

