Развожаев раскрыл цели атаки украинского дрона

«Цель-то понятна. Психологическое воздействие оказать, показать, что что-то получается. На фронте ничего не получается, ну вот хотя бы какие-то детские самолетики, на которых вилка нарисована, куда-то долетают, кого-то пугают. Пока кроме эффекта – информационного повода, который пытаются преподнести как некую великую победу, ничего не выходит. Ну и слава богу, уверен, что так и будет продолжаться», - отметил севастопольский губернатор.

По его словам, жители города остаются спокойными и предлагают помощь в обеспечении безопасности. В Севастополе нет паники.

В городе сохраняется «желтый» уровень террористической опасности без изменений - с 14 до 29 августа.

Ранее беспилотный летательный аппарат прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Идет следствие, рассказал Развожаев в своем Telegram- канале.

