Развожаев раскрыл цели атаки украинского дрона
Психологическое воздействие и создание информационного повода хотели добиться на Украине, когда организовали акцию с дроном, который рухнул штаб Черноморского флота в Севастополе, считает губернатор города Михаил Развожаев в эфире канала «Соловьев Live».
«Цель-то понятна. Психологическое воздействие оказать, показать, что что-то получается. На фронте ничего не получается, ну вот хотя бы какие-то детские самолетики, на которых вилка нарисована, куда-то долетают, кого-то пугают. Пока кроме эффекта – информационного повода, который пытаются преподнести как некую великую победу, ничего не выходит. Ну и слава богу, уверен, что так и будет продолжаться», - отметил севастопольский губернатор.
По его словам, жители города остаются спокойными и предлагают помощь в обеспечении безопасности. В Севастополе нет паники.
В городе сохраняется «желтый» уровень террористической опасности без изменений - с 14 до 29 августа.
Ранее беспилотный летательный аппарат прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Идет следствие, рассказал Развожаев в своем Telegram- канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- СМИ: Фамилии Арестовича нет списке советников президента Украины
- Профсоюзы хотят ввести страхование россиян от безработицы
- Развожаев раскрыл цели атаки украинского дрона
- Глава Херсонской области пошел на поправку
- В Соледаре и под Артемоском идет наступление союзных сил
- Нарколога Брюна из суда отправили на следственные действия
- СМИ: На мэра Мариуполя совершили покушение
- Возможный соучастник нарколога Брюна признал вину
- Минобороны: На Украине санкционировали применение отравляющих химвеществ
- Вассерман: На месте Украины могут возникнуть два федеральных округов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru