Развожаев: Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен»
Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен», заявил губернатор Михаил Развожаев.
Рано утром глава города сообщил, что ВСУ ударили ракетой на Севастополь, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.
Позже российское Минобороны сообщило, что украинские войска в ночь на 13 сентября ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров, напоминает RT.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru