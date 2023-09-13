Развожаев: Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен»

Рано утром глава города сообщил, что ВСУ ударили ракетой на Севастополь, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.

Позже российское Минобороны сообщило, что украинские войска в ночь на 13 сентября ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров, напоминает RT.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.

