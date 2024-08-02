Развожаев: Часть сбитой ATACMS пробила крышу дома в Севастополе

Здание находится на улице Симонка. Часть ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет. После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

