Развожаев: Часть сбитой ATACMS пробила крышу дома в Севастополе

В Севастополе эвакуируют людей из дома, на техническом этаже которого найдена фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев: Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне

Здание находится на улице Симонка. Часть ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет. После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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