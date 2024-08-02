Развожаев: Часть сбитой ATACMS пробила крышу дома в Севастополе
2 августа 202406:38
В Севастополе эвакуируют людей из дома, на техническом этаже которого найдена фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
Здание находится на улице Симонка. Часть ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет. После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой.
Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru