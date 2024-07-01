Развожаев: Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне

По его словам, идет уточнение информации о повреждениях гражданской инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

Развожаев подчеркнул, что ситуация находится на контроле экстренных служб.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО. Тогда губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, находиться во временных укрытиях или безопасных местах до отбоя тревоги, передает «Радиоточка НСН».

