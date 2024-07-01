Развожаев: Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне
Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, идет уточнение информации о повреждениях гражданской инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
Развожаев подчеркнул, что ситуация находится на контроле экстренных служб.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО. Тогда губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, находиться во временных укрытиях или безопасных местах до отбоя тревоги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru