Развожаев: Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне

Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев: В Севастополе усилят систему ПВО

По его словам, идет уточнение информации о повреждениях гражданской инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

Развожаев подчеркнул, что ситуация находится на контроле экстренных служб.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО. Тогда губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, находиться во временных укрытиях или безопасных местах до отбоя тревоги, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
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