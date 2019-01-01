Разбившийся Ан-24 подвал сигнал бедствия за 30 км от аэропорта

Экипаж разбившегося в Бурятии самолёта Ан-24 подавал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации. Отмечается, что также было доложено об отказе левого двигателя.

Как сообщает RT, сразу после получения сигнала «Бедствие» на земле были приведены в готовность аварийно-спасательные службы.