Разбившийся Ан-24 подвал сигнал бедствия за 30 км от аэропорта
Экипаж разбившегося в Бурятии самолёта Ан-24 подавал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации. Отмечается, что также было доложено об отказе левого двигателя.
Как сообщает RT, сразу после получения сигнала «Бедствие» на земле были приведены в готовность аварийно-спасательные службы.
Напомним, пассажирский самолёт Ан-24 компании «Ангара» совершил аварийную посадку в воздушной гавани Нижнеангарска сразу после вылета. В результате судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и после загорелось, пишут «Дни.ру». Два члена экипажа погибли, 22 пассажира пострадали. На данный момент основной версией аварии считается отказ левого двигателя, сообщает Москва 24.
Добавим, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, что АН-24 вполне может совершить безопасную посадку даже с отказавшим двигателем.
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