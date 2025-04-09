Против экс-совладельцев «Азбуки вкуса» возбудили новое дело о мошенничестве
В отношении бывших совладельцев сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, Павла Масловского и Светланы Безруковой возбудили новое уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов.
Им предъявлены обвинения по статьям об организации преступного сообщества, а также присвоении и растрате.
Дело связано с хищением 126 миллионов долларов из компании V.M.H.Y. Holdings Limited, акционерами которой были Якубовский, Масловский и Безрукова.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам за мошенничество, а также назначил наказания для Масловского и Безруковой. Якубовский был совладельцем холдинга с 2008 года, но в 2014 году продал свою долю в сети магазинов и кафе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru