Против экс-совладельцев «Азбуки вкуса» возбудили новое дело о мошенничестве

Дело связано с хищением 126 миллионов долларов из компании V.M.H.Y. Holdings Limited, акционерами которой были Якубовский, Масловский и Безрукова.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам за мошенничество, а также назначил наказания для Масловского и Безруковой. Якубовский был совладельцем холдинга с 2008 года, но в 2014 году продал свою долю в сети магазинов и кафе, передает «Радиоточка НСН».

