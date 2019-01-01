Заслуженный пилот: АН-24 можно посадить на одном двигателе

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту катастрофы самолета Ан-24 в бурятском поселке Нижнеангарск. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

26 июня воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, пассажиры живы, однако многим потребовалась понадобилась медицинская помощь.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заметил, что АН-24 вполне может совершить безопасную посадку даже с отказавшим двигателем (слушайте аудио).