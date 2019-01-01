Заслуженный пилот: АН-24 можно посадить на одном двигателе
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН высоко оценил работу экипажа АН-24, но не смог объяснить, что привело к гибели пилотов.
В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту катастрофы самолета Ан-24 в бурятском поселке Нижнеангарск. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
26 июня воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, пассажиры живы, однако многим потребовалась понадобилась медицинская помощь.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заметил, что АН-24 вполне может совершить безопасную посадку даже с отказавшим двигателем (слушайте аудио).
«Эта техника вполне достойная дальнейшего применения. Ресурс им продлевается, и раз это происходит, это значит, что самолёт пригоден к безопасным полетам. Пока мы точно знаем, что отказал один из двигателей, об этом сообщил командир. Он предупредил, что будет совершать вынужденную посадку, самолет вернулся назад в аэропорт вылета, но самолет прекрасно летит на одном двигателе. Я это сам это знаю, потому что был одним из первых, кто осваивал АН-24, тоже садился с отказавшим двигателем. Здесь экипаж тоже хорошо сориентировался, хорошо сел с одним двигателем, но что произошло дальше, в этом надлежит разобраться комиссии», - заявил НСН Олег Смирнов.
В компании «Ангара» сообщили, что при столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Стаж работы КВС Коломина — 34 года, общий налёт часов — 15 702. Стаж работы бортмеханика Барданова составлял 35 лет, общий налёт часов — 13 728.
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