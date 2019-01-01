Заслуженный пилот раскрыл уязвимые места Ан-24
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации рассказал НСН, за что он не любит АН-24.
Число пострадавших в катастрофе с АН-24 в Нижнеангарске достигло 22 человек. При заходе на посадку борт, по предварительной версии из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся.
На борту находилось 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок. Погибли пилот и бортмеханик. Обратившиеся за медицинской помощью пассажиры получили травмы только легкой и средней степени тяжести.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что АН-24 надежный борт, но лично он предпочитает на нем не летать из-за некоторых проблем (слушайте аудио).
«Это один из самых популярных самолетов на местных линиях у нас, всегда выполнял массу пассажирских перевозок. Непонятна причина аварии. Выключай второй двигатель и сажай самолет без проблем. Надо разбираться: или полоса мокрая была или ветер боковой, почему экипаж фактически сам себя убил… А по самолету могу сказать, что это надежная машина, на которой при правильной эксплуатации можно нормально летать. Но я ее боялся всегда и боюсь. Я никогда на ней не летал, не хочу. Всегда предпочитал более безопасные: Як-40, Ил-86… А что до Ан-24, то у него с обледенением проблемы были, мой учитель разбился [на таком самолете] под Минском погиб. Поэтому не очень уважаю винтовые самолеты, для пассажирских перевозок предпочитаю реактивные», - отметил Сытник.
На месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека, 14 единиц техники. Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по факту ЧП с самолетом.
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