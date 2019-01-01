Заслуженный пилот раскрыл уязвимые места Ан-24

Число пострадавших в катастрофе с АН-24 в Нижнеангарске достигло 22 человек. При заходе на посадку борт, по предварительной версии из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся.

На борту находилось 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок. Погибли пилот и бортмеханик. Обратившиеся за медицинской помощью пассажиры получили травмы только легкой и средней степени тяжести.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что АН-24 надежный борт, но лично он предпочитает на нем не летать из-за некоторых проблем (слушайте аудио).